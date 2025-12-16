Молния

Верховный суд отменил решение по делу о квартире Ларисы Долиной

ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию

Редакция сайта ТАСС

© Верховный суд России/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России отменил предыдущее решение по спору о квартире певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: решения суда первой инстанции отменить. Направить гражданское дело о споре по иску Долиной и встречному иску Лурье на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию", - сказано в решении суда, зачитанном в зале заседания