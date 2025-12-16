ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
Теракт в Сиднее
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество
Молния

Верховный суд отменил решение по делу о квартире Ларисы Долиной

ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию
Редакция сайта ТАСС
14:29
обновлено 14:40
Верховный суд России/ ТАСС
© Верховный суд России/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России отменил предыдущее решение по спору о квартире певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Читайте также

Новый поворот в деле Долиной: Верховный суд не поставил точку в громком деле

"Суд постановил: решения суда первой инстанции отменить. Направить гражданское дело о споре по иску Долиной и встречному иску Лурье на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию", - сказано в решении суда, зачитанном в зале заседания 

РоссияДолина, Лариса Александровна