Верховный суд признал право собственности спорной квартиры Долиной за Лурье

Адвокат покупательницы жилья указала на резолютивную часть решения, из которой следует, что иск певицы к ее клиентке отклонен в полном объеме

Редакция сайта ТАСС

© Верховный суд России/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России признал право собственности спорной квартиры певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Об этом ТАСС заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Читайте также

"Теперь у Полины есть дом". Верховный суд поставил точку в громком деле Долиной

"Из резолютивной части решения суда следует, что иск Долиной к Лурье отклонен в полном объеме. Это значит, что право собственности признано за Лурье. А встречный иск Лурье к Долиной о ее выселении будет решен в Мосгорсуде в ходе повторного рассмотрения дела во второй инстанции", - сказала адвокат.

Она поблагодарила СМИ за освещение этого спора и назвала решения предыдущих судов неправосудными. "Спасибо Верховному суду, что разобрался. Теперь у Полины есть дом", - заключила Свириденко.