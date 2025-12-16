Долина была уверена в фиктивности сделки в момент продажи своей квартиры

Адвокат певицы сообщила, что ее доверительница считала, что участвует в спецоперации

Редакция сайта ТАСС

© Верховный суд России/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина была уверена, что сделка по продаже ее квартиры является фиктивной, а сама она участвует в спецоперации. Об этом сообщила адвокат певицы Мария Пухова на заседании Верховного суда, где рассматривается жалоба покупательницы квартиры Полины Лурье.

Читайте также

"Я вам верну все деньги". Лариса Долина, Полина Лурье и квартира ценой 112 млн рублей

"Моя доверительница находилась под влиянием мошенников и считала, что участвует в спецоперации, а потому сделка является фиктивной и будет отменена после поимки так называемых злоумышленников", - сказала Пухова.

По ее словам, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила неадекватность поведения Долиной в момент продажи недвижимости.