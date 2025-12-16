Прокурор выступил против принудительного выселения Долиной
Редакция сайта ТАСС
13:49
обновлено 14:13
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Представитель прокуратуры выступил против принудительного выселения певицы Ларисы Долиной и возврата ее квартиры Полине Лурье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания Верховного суда, где рассматривается жалоба Лурье.
"Суды предыдущих инстанций обоснованно пришли к выводу о признании сделки недействительной, так как Долина действовала в момент ее заключения под влиянием заблуждения. Поэтому оснований для возврата квартиры истцу Лурье и выселения Долиной нет", - сказал прокурор.