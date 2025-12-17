"Ведомости": контрагентов маркетплейсов могут включить в Трудовой кодекс РФ

Если цифровая платформа устанавливает обязательные правила работы, распределяет задания, контролирует их выполнение и пользовательские отзывы, отношения можно причислить к трудовым, отметили в газете

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила ввести отдельные правила в Трудовой кодекс РФ касаемо регулирования отношений между цифровыми платформами и исполнителями заказов, подготовив проект поправок. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на соответствующий документ.

В тексте документа перечислены ситуации, в рамках которых отношения между маркетплейсом и исполнителем считаются трудовыми. Так, в случае, если цифровая платформа устанавливает обязательные правила работы, распределяет задания, контролирует их выполнение и пользовательские отзывы, отношения можно причислить к трудовым.

Кроме того, если платформа ограничивает возможность выбора рабочего времени или отказа от заданий, влияет на доход контрагента или ограничивает его право работать с клиентами вне платформы, то такие отношения также можно считать трудовыми. Для этого достаточно как минимум двух указанных признаков.

В ноябре председатель ФНПР Сергей Черногаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что подготовлены изменения в Трудовой кодекс РФ о платформенной занятости. Он также отметил, что в случае принятия таких изменений они затронут порядка 9,5 млн работающих человек.