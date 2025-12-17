Euroclear предупредили о риске понижения рейтинга из-за конфискации активов РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отметило, что решение отражает оценку им "потенциально возросших рисков с ликвидностью и юридических рисков" для компании

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило бельгийский депозитарий Euroclear о возможности понижения его рейтинга из-за возможных проблем с ликвидностью, связанных с планами выделения "репарационного кредита" для финансирования Киева.

Читайте также

"Насилие над законом". Кто на Западе не хочет красть российские активы

Fitch заявило 16 декабря, что помещает Euroclear Bank "в список рейтингового наблюдения "Негативный", что может привести к понижению его рейтинга AA. Как пояснили в агентстве, это решение "отражает оценку Fitch потенциально возросших рисков с ликвидностью и юридических рисков" для компании, "связанных с планами Европейской комиссии использовать замороженные активы Центрального банка России для "репарационного кредита" для Украины".

В рейтинговом агентстве добавили, что эти риски также связаны с принятым на прошлой неделе странами Евросоюза решением о заморозке активов России в бессрочном режиме вместо нынешнего механизма его продления два раза в год.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее назвал планы Еврокомиссии по экспроприации российских активов воровством. Королевство опасается российских ответных мер и требует юридически обязывающих гарантий от всех стран ЕС.

В своем заявлении Fitch упомянул эти опасения. "С нашей точки зрения, сохраняется низкая, но возросшая вероятность того, что недостаточные правовые и ликвидные механизмы защиты могут вызвать несовпадения по срокам погашения на балансе Euroclear", если выплата Центробанку РФ станет возможной, отмечается в коммюнике.

При этом в агентстве заявили, что "базовый сценарий Fitch по-прежнему заключается в том, что в случае, если Европейская комиссия продолжит реализацию планов по "репарационному кредиту", Euroclear Bank будут предоставлены всеобъемлющие правовые и ликвидные механизмы защиты". В этом случае рейтинг AA депозитарию будет сохранен.