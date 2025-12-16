Статья

"Насилие над законом". Кто на Западе не хочет красть российские активы

Еврокомиссия и "ястребы" из числа лидеров стран ЕС дорабатывают план ограбления бельгийского депозитария Euroclear под видом "репарационного кредита" для Украины. Утвердить его они планируют на стартующем 18 декабря саммите в Брюсселе. Символично, что именно там хранятся принадлежащие России €185 млрд, которыми мечтают овладеть еврочиновники

Редакция сайта ТАСС

Здание депозитария Euroclear © Денис Дубровин/ ТАСС

Бельгийцы визит потенциальных грабителей ждут с опаской — уже полтора месяца они пытаются отговорить их от преступного шага, который будет иметь непредсказуемые последствия не только для их страны, но и для европейской экономики. Во главе сопротивления — глава правительства Барт Де Вевер.

Читайте также

В чем сила, Барт? Как бельгийский премьер спасает деньги России от еврожуликов

Его доводы не остаются незамеченными. Если верить западной прессе, к сопротивлению Бельгии присоединились еще шесть стран — компанию Венгрии и Словакии, которые уже давно выступают за прекращение военной поддержки Украины, составили Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал план Еврокомиссии "рискованным и безрассудным". "Итальянское правительство поступило правильно, проведя четкую линию, потому что у нас свободный рынок и мы не находимся в состоянии войны с Россией. У захвата активов, фондов и предприятий есть обратная сторона — русские, очевидно, предпримут ответные действия. Напомню вам, в России работают 314 итальянских компаний, которые приносят доход и создают рабочие места. Мне кажется, что кто-то в Брюсселе играет с огнем", — сказал он.

Публично поддержал позицию Бельгии и новый премьер Чехии Андрей Бабиш. "Мы также договорились с премьер-министром Бельгии, что Еврокомиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наша казна пуста, и каждая крона, что у нас есть, нужна нашим гражданам".

В Болгарии тоже не до выделения денег для запятнавшей себя коррупционным делом Украины. По стране прокатилась волна многотысячных протестов, парламент принял отставку правительства во главе с Росеном Желязковым, страна столкнулась с серьезной политической нестабильностью, которая усугублялась последние пять лет.

Мальта в обращении к Еврокомиссии призвала "изучить альтернативные варианты, соответствующие законодательству ЕС и международному праву, с предсказуемыми параметрами, представляющими значительно меньшие риски".

Читайте также

ЦБ против Euroclear. Ответ Банка России на незаконные действия депозитария

Однако другого варианта у авторов плана воровства денег, похоже, не остается. Найти средства для Украины за счет общего долга ЕС невозможно из-за вето Венгрии, за счет двусторонних грантов не получится по причине высокого дефицита и долгов. Поэтому почву для отъема российских активов на общую сумму €210 млрд еврочиновники уже подготовили: устранили временные рамки для их заморозки и утвердили удобный для себя формат голосования по утверждению "репарационного кредита" — для его принятия достаточно будет квалификационного большинства, то есть 15 голосов из 27.

Есть и другие юридические хитрости, на которые идет Еврокомиссия. Однако Бельгию они убедить не способны — она потребовала внести почти 40 страниц юридических правок, которые, в частности, требуют выхода государств-членов из более чем 20 действующих двусторонних инвестиционных соглашений с Россией. Добавляет дров в костер и позиция Франции, которая не дает экспроприировать принадлежащие России €19 млрд.

Однако даже если предположить, что Еврокомиссии удастся пропихнуть план грабежа, нет никаких гарантий, что он будет реализован, — правительство Бельгии может запретить Euroclear продавать долговые обязательства ЕС частным лицам, которые владеют суверенными российскими активами. Несмотря на решение, которое их будет обязывать это делать. Депозитарий не просто так пригрозил судом в случае принятия плана.

Яркую оценку правовому шабашу, который устроил ЕС ради изъятия российских денег, дал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Еврокомиссия систематически насилует европейское законодательство, вместо того чтобы обеспечивать соблюдение договоров ЕС, — так он оценил решение о бессрочной заморозке российских активов. — С сегодняшним решением верховенству закона в Европейском союзе приходит конец, и европейские лидеры ставят себя выше правил".

Артем Кузнецов