В Конгрессе США назвали блокаду венесуэльской нефти поводом для начала войны
ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Хоакин Кастро (демократ от штата Техас) назвал объявленную американским президентом Дональдом Трампом блокаду нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, поводом для начала войны, против чего выступают законодатели.
"Морская блокада, безусловно, повод для начала войны. Войны, которую Конгресс никогда не санкционировал и которой американцы не хотят", - написал он в X. Кастро отметил, что в четверг Палата представителей проголосует по предложенной им и двумя другими конгрессменами - демократом Джимом Макговерном и республиканцем Томасом Мэсси - резолюции с призывом к Трампу прекратить враждебные действия в отношении Венесуэлы.
Ранее Трамп заявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер в своей публикации в Truth Social добавил, что признает венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".