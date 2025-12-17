Дмитриев: инвесторы начнут выводить средства при понижении рейтинга Euroclear

Глава РФПИ отметил, что "Европейская комиссия любит заниматься самоистязанием"

Редакция сайта ТАСС

Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Инвесторы начнут выводить средства в более привлекательные юрисдикции в случае понижения рейтинга бельгийского депозитария Euroclear. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Читайте также

"Насилие над законом". Кто на Западе не хочет красть российские активы

"Начинается коллапс: после понижения рейтинга инвесторы начнут переводить средства в более надежные юрисдикции. Европейская комиссия любит заниматься самоистязанием", - написал он в X.

Fitch заявило 16 декабря, что помещает Euroclear Bank "в список рейтингового наблюдения "Негативный", что может привести к понижению его рейтинга AA. Как пояснили в агентстве, это решение "отражает оценку Fitch потенциально возросших рисков с ликвидностью и юридических рисков" для компании, "связанных с планами Европейской комиссии использовать замороженные активы Центрального банка России для "репарационного кредита" для Украины". В рейтинговом агентстве добавили, что эти риски также связаны с принятым на прошлой неделе странами Евросоюза решением о заморозке активов России в бессрочном режиме вместо нынешнего механизма его продления два раза в год.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.