Парк метро столицы пополнят более 700 новых вагонов "Москва-2026"

В вагонах обновлены элементы интерьера салона, стекла входной группы, корпус камеры заднего вида, система вентиляции и исключены металлические стыки на пассажирских сиденьях

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Парк Московского метрополитена в ближайшие два года пополнят более 700 новых вагонов модели "Москва-2026" с обновленным интерьером, сообщил "Трансмашхолдинг". Поезд разработан специалистами компании "ТМХ-инжиниринг" и построен на мытищинском заводе "Метровагонмаш".

В вагонах будут широкие дверные проемы, сквозные межвагонные переходы, системы кондиционирования, информационные медиа-экраны, подсветка салона, которая меняет цвет в соответствии с линией метро, USB и Type-C разъемы для зарядки мобильных устройств.

Как отмечают в ТМХ, в вагонах модели "Москва-2026" обновлены элементы интерьера салона, стекла входной группы, корпус камеры заднего вида, система вентиляции, исключены металлические стыки на пассажирских сиденьях, изменены фары внешнего освещения на головных вагонах.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что поезд "Москва-2026" вышел на Замоскворецкую линию метро.