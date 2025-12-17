Reuters: Warner Bros. отклонит предложение Paramount

Совет директоров посоветует акционерам проголосовать против предложения Paramount Skydance - в пользу заявки американского стримингового сервиса Netflix, что ознаменует собой очередной поворот в гонке за активами

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Warner Bros. Discovery (WBD), вероятно, отклонит предложение американской корпорации Paramount Skydance (PS) о приобретении транснационального конгломерата СМИ и развлечений за $108,4 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

О подобном решении WBD может объявить, по их данным, в самое ближайшее время. Совет директоров посоветует акционерам проголосовать против предложения Paramount Skydance - в пользу заявки американского стримингового сервиса Netflix, что ознаменует собой очередной поворот в гонке за активами.

Как сообщалось ранее, PS в ответ на предложение Netflix о покупке WBD примерно за $83 млрд выдвинула встречное предложение о приобретении WBD за $108,4 млрд. При этом Paramount Skydance рассматривала в частном порядке возможность увеличения стоимости предложения о покупке Warner Bros. Discovery с целью заручиться поддержкой совета директоров в споре с Netflix.