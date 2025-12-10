Статья

Сделка "по-братски". Как Netflix, Paramount и Трамп сражаются за Warner Bros.

Начало декабря ознаменовалось для американской медиаиндустрии громкими новостями о покупке холдинга Warner Bros. Discovery. За него бьются сразу два гиганта — Netflix и Paramount. Рассказываем, какие цели ставят компании, состязающиеся за лакомый кусочек рынка, и чем это обернется для индустрии

Чего хотят Netflix?

5 декабря американский стриминговый сервис Netflix договорился о покупке Warner Bros. Discovery (WBD) — соглашение одобрили советы директоров компаний. Ключевой особенностью сделки является то, что WBD будет разделен перед продажей на две публичные компании — Streaming & Studios ("Стриминги и студии") и Global Networks ("Глобальные сети"). В состав первой войдут киностудия, видеоигровое подразделение, HBO и платформа HBO Max, их фильмы и телевизионные библиотеки, а второй — каналы CNN, TNT Sports, Discovery и цифровые продукты. Разделение холдинга планируется до закрытия сделки — в III квартале 2026 года.

Netflix интересует только первая часть, за которую они предлагают $82,7 млрд, включая в сделку свои акции — из общей суммы $60 млрд будут использованы для погашения долга компании. Если сделка состоится, то в руках стримингового гиганта окажутся такие франшизы, как, например, "Игра престолов", "Клан Сопрано", киновселенные Гарри Поттера, "Властелина колец" и комиксов DC. Необходимы только разрешения регуляторов и одобрение акционеров WBD.

Индустрия в шоке

Но индустрия оказалась против. Гильдия сценаристов США сразу же выпустила официальное заявление с требованием заблокировать сделку. Там отметили, что прецедент с поглощением самым крупным в мире стриминговым сервисом одного из его самых крупных конкурентов — это именно то, для чего были разработаны антимонопольные законы. "Результатом станут: ликвидация рабочих мест, снижение заработной платы, ухудшение условий для всех работников развлекательной индустрии, повышение цен для потребителей и снижение объема и разнообразия контента для всех зрителей", — написано в заявлении. Также в гильдии напомнили о крупной забастовке сценаристов 2023 года, спровоцированной в том числе отсутствием экономической стабильности при оплате труда.

Негативно высказался о сделке и режиссер Джеймс Кэмерон ("Титаник", "Терминатор", "Аватар"). Он давно выступает за кинотеатральный прокат и критикует платформу за пагубное влияние на индустрию. "Netflix станет катастрофой…" — сказал постановщик.

Того же мнения придерживается и Национальная ассоциация владельцев кинотеатров США, назвав сделку "беспрецедентной угрозой". По их прогнозу, кассовые сборы в стране сократятся минимум на 25%, если фильмы WBD будут выходить только на Netflix, а независимые кинотеатры начнут массово банкротиться. Но самое худшее — это потеря более 100 тыс. рабочих мест в индустрии по всему миру.

На первый взгляд, потребитель получит заметные преимущества. Например, ему станет проще смотреть большую часть выходящих новинок на одной платформе. Но по разным подсчетам, если сделка состоится, Netflix займет 20–30% рынка стримингов, что слишком много и действительно навевает мысли о монополии. В таком случае рост цены на подписки неизбежен — у потребителя просто не будет выбора. В ситуацию даже вмешался президент США Дональд Трамп, высказав схожие опасения. "Посмотрим, что из этого выйдет. Но это большая доля рынка. Это может стать проблемой", — сказал американский лидер.

Политическая покупка

8 декабря в ситуацию неожиданно для многих вмешалась компания Paramount Skydance, предложив сумму, заметно превышающую нетфликсовскую — $108,4 млрд. Если крупнейший стриминговый сервис хотел приобрести часть WBD, растягивая процесс и включая в сделку свои акции, то их оппоненту интересны все активы холдинга. Кроме того, они пообещали выплатить все и сразу. Представители Paramount считают, что их предложение — "лучшая альтернатива" для WBD в сравнении с тем, что предложил Netflix, отметив, что возможная сделка со стримингом "подвергает акционеров длительному процессу согласования с неопределенным результатом".

Примечательно, что Paramount до этого уже шесть раз официально предлагала купить WBD, но руководство холдинга каждый раз отклоняло эти предложения, заявляя, что сделка со стриминговым гигантом неоспорима. В итоге компания обошла руководство и обратилась напрямую к акционерам, пытаясь провернуть враждебный (недружественный) захват.

Paramount предлагает больше денег и более прогнозируемые условия сделки. Но учитывая, что у компании тоже имеются долги (приблизительно $25 млрд), возникает вопрос — за счет чего (или кого) они собираются сделать покупку? Как выясняется, свои кошельки киногиганту готовы распахнуть Affinity Partners зятя Трампа Джареда Кушнера и суверенные фонды Саудовской Аравии. Кроме того, сообщается, что генеральный директор компании Дэвид Эллисон заявил Белому дому, что готов внести "радикальные изменения" в работу CNN, если ему помогут приобрести WBD. По информации американских СМИ, в смене владельцев и внесении изменений в программы телеканала заинтересован и президент США, учитывая непростые отношения Трампа с каналом. В 2022 году он подал в суд на телеканал и потребовал компенсацию в размере $475 млн за клевету, но иск был отклонен.

Чума или холера?

Но соруководитель Netflix Тед Сарандос заявил, что решение Paramount было ожидаемым, особо отмечая слова представителей компании о "синергии в размере $6 млрд". "Как вы думаете, откуда возьмется синергия? За счет сокращения рабочих мест. А мы не сокращаем рабочие места. Мы создаем рабочие места", — отметил представитель стриминга.

Получается, что заключение подобного соглашения приведет к проблемам на рынке труда. Зато кино будет только в кино, и Голливуд доволен. Но тут тоже не все так просто. Как показывает практика корпоративных поглощений в других областях, покупатель первым делом начинает экономить на новых проектах, замораживая их до лучших времен, когда долг за покупку станет более подъемным. Применительно к Paramount это может привести к тому, что контента станет меньше. Впрочем, возможна и обратная ситуация — долг компании спровоцирует создание большего количества контента на базе интеллектуальной собственности WBD. Но качество этого контента практически наверняка заметно пострадает.

Возникает своеобразная дилемма — выбор между чумой и холерой. Если Netflix купит WBD, то возникнет монополия на рынке, которая с высокой долей вероятности сократит время проката фильмов в кинотеатрах, обрушив этот сегмент индустрии. А если Paramount получат свое, то возникнет нестабильная гибридная компания, которая снизит качество создаваемого контента, а может, и политизирует его.

