В Max зарегистрировались 75 млн пользователей

При этом среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 млн

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. В национальном мессенджере Max уже зарегистрировались 75 млн пользователей, сообщила пресс-служба платформы.

"В Мах зарегистрировались 75 млн пользователей", - рассказали в пресс-службе. При этом среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 млн человек.

По данным пресс-службы, с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили более 2 млрд звонков.

"Блогеры, компании и госорганизации создали более 122 тыс. публичных каналов в Мах с более чем 35 млн подписчиков", - добавили в пресс-службе.