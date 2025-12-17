На остановках общественного транспорта запретили продавать табак и вейпы

Решение "будет способствовать как минимум сокращению территориальной доступности табака и вейпов и внесет вклад в снижение потребления никотина среди населения", подчеркнул глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта. Документ на рассмотрение палаты парламента в мае 2025 года внесла Законодательная дума Хабаровского края, в первом чтении он был принят в октябре.

Читайте также

Вейпы: мифы, реальность и последствия для здоровья

Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Авторы инициативы предлагают распространить этот запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, которыми предлагается разрешить продавать сигареты и вейпы на остановках, если это единственный пункт продажи такой продукции в городе. Как ранее объяснял ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), это исключение будет актуально "для небольших населенных пунктов".

Вместе с тем депутат подчеркивал, что, по его мнению, табачные магазины на остановках "не нужны вообще". Он отметил, что реализация инициативы "будет способствовать как минимум сокращению территориальной доступности табака и вейпов и внесет вклад в снижение потребления никотина среди населения".

Если президент РФ подпишет законопроект, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.