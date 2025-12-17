AFP заявило о продлении забастовки в Лувре

Как отмечает агентство, "об условиях возможного открытия Лувр сообщит дополнительно в кратчайшие сроки"

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Лувра, начавшие забастовку 15 декабря, на собрании в среду приняли решение о ее продлении еще на день. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на ведущие французские профцентры "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT).

Работники Лувра единогласно поддержали продолжение забастовки. Как уточнили профсоюзы, "предложения министерства культуры по улучшению условий труда были признаны персоналом недостаточными и неприемлемыми". Музей остается закрытым. Как отмечает AFP, "об условиях возможного открытия Лувр сообщит дополнительно в кратчайшие сроки".

15 декабря 400 сотрудников на собрании в музее единогласно поддержали идею о проведении однодневной забастовки. В то же время некоторые из них выступили за бессрочную забастовку. 16 декабря музей не работал, так как вторник - выходной день в Лувре.

Забастовка инициирована в знак протеста против методов управления музеем, особенно на фоне ряда негативных событий последних месяцев, включая ограбление галереи Аполлона в октябре. Сотрудники выражают недовольство тем, что музейные помещения закрываются значительно позже установленных часов работы из-за нехватки кадров, технических проблем и общего состояния здания. При этом они сталкиваются с "ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги" посетителям. В этой связи профсоюзы намерены "оказывать стратегическое давление" на руководство музея, чтобы добиться изменений.