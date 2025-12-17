Эксперты считают, что понижение рейтинга Euroclear может спровоцировать отток капитала

Шаг агентства Fitch расценивается как неисполнение норм международного права, подчеркнула доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко

Штаб-квартира Euroclear © Денис Дубровин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Елизавета Царицына/. Решение агентства Fitch поместить рейтинг бельгийского депозитария Euroclear на пересмотр с негативным прогнозом может подорвать доверие иностранных инвесторов к Евросоюзу и привести к оттоку капитала. Однако прогнозировать окончательное решение рейтингового агентства сложно. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Fitch поместило рейтинги Euroclear на пересмотр с негативным прогнозом из-за планов по передаче Украине кредита за счет российских активов <...>. То есть это событие напрямую связано с рисками заморозки активов России, - отметила доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. - Безусловно, подобный шаг расценивается как неисполнение норм международного права, что в случае реализации этого плана может подорвать доверие инвесторов из других стран и вызвать отток капитала".

Заместитель заведующего базовой кафедрой инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров добавил, что решение Fitch может быть связано с желанием агентства снизить собственные риски. "Прогнозировать будущее решение Fitch сложно, но агентство предупредило, что в случае юридической войны с Россией теоретически снижение рейтинга возможно", - считает он.

Свое решение поместить рейтинг Euroclear на пересмотр Fitch объяснило "потенциально возросшими рисками с ликвидностью и юридическими рисками" в связи с планами Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ для "репарационного кредита" Украине.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия стремится получить согласие стран ЕС на использование российских активов для Украины. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 18-19 декабря.