"Русгидро" завершит проектирование Нижне-Зейской ГЭС в 2026 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Русгидро" намерена завершить проектирование Нижне-Зейской ГЭС на Дальнем Востоке в 2026 году, заявил член правления группы Роман Бердников на годовой конференции Ассоциации "Гидроэнергетика России".

"В следующем году будет закончено проектирование Нижне-Зейской ГЭС", - сказал он.

В начале декабря Бердников сообщил ТАСС, что "Русгидро" не определила стоимость проекта Нижне-Зейской ГЭС.

В мае замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил ТАСС, что "Русгидро" пока не удалось найти источник финансирования для строительства двух противопаводковых гидроэлектростанций в бассейне реки Амур - Нижне-Зейской ГЭС и Селемджинской ГЭС.

В апреле 2023 года "Русгидро" приняла решение о строительстве этих гидростанций и приступила к проектированию. В сентябре того же года "Русгидро" и правительство Амурской области подписали соглашение о строительстве станций.

Согласно предварительным проектным проработкам, мощность Нижне-Зейской ГЭС составит 400 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 2 130 млн кВт⋅ч.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).