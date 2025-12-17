В строительстве ВСМ задействовали около 14 тыс. человек

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. В строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург задействовано около 14 тыс. человек и почти 5 тыс. единиц техники, сообщили в инфоцентре проекта.

"Всего в строительстве задействовано почти 5 тыс. единиц техники и около 14 тыс. человек - они прокладывают подъездные дороги, переносят инженерные коммуникации, обустраивают временные городки для размещения специалистов. В строительстве также задействован беспилотный каток - совместная разработка ГК "Нацпроектстрой" и АО "ГЛОНАСС", - сказано в сообщении.

В инфоцентре проекта уточнили, что реализация проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург ведется поэтапно. На данном этапе активные строительно-монтажные работы идут в Московской и Тверской областях. По другим участкам выполняются подготовительные работы в соответствии с графиком.

Ход строительства одного из участков первой линии ВСМ в Санкт-Петербурге осмотрели вице-премьер РФ Виталий Савельев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, глава АО "Группа компаний Нацпроектстрой" Алексей Крапивин и генеральный директор ООО "ВСМ Две столицы" Олег Тони.

"Нам очень важно было посмотреть эту точку. Здесь как раз город будет соприкасаться с ВСМ: входы, выходы. И очень много будет замен сделано. Здесь все должно сработать бесшовно. И никакого сбоя не может быть по пассажиропотоку, по сообщениям. То, что мы сейчас отметили, и то, что нам строители показали, что мы идем по плану, - самое главное", - сказал Савельев.

Как отметили в инфоцентре, на участке запланировано обустройство ж/д развязки, на объекте ведется подготовка к возведению подпорных стен, также укладка земляного полотна и демонтаж существующих нежилых объектов. В работах задействовано около 150 строителей и более 30 единиц техники.