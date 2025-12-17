Эксперт Панин: красной икры на российском рынке хватит до Масленицы

По словам председателя Рыбного союза, розничные цены на красную икру снизились как по сравнению с аналогичной датой 2024 года, так и по сравнению с началом 2025 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Красной икры на российском рынке достаточно, ее хватит и до Масленицы, заявил журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин.

"В этом году хоть и небольшой отскок, но все равно цены высокие. Потребление, я думаю, в этом году будет ниже, чем 15 тыс. тонн. Поэтому икры, в принципе, хватит, ее на складах много. На Масленицу икры хватит точно, и с избытком", - сказал Панин.

По его словам, розничные цены на красную икру снизились как по сравнению с аналогичной датой 2024 года, так и по сравнению с началом 2025 года. Так, икра горбуши подешевела на 5% с начала года и на 13% в годовом сравнении, кижуча - на 6% и 7% соответственно, кеты - на 4% и 5% соответственно. В то же время цены на икру нерки выросли на 13%.

Панин добавил, что по прогнозу Рыбного союза, производство красной икры в России по итогам 2025 года составит порядка 13,5 тыс. тонн.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что производство натуральной лососевой икры в России в январе - ноябре 2025 года выросло на 18%, до 12,1 тыс. тонн.