Эксперт Черновол: голосование ЕС по активам России было бы непредсказуемым

Научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара отметил, что семь стран выступают против "репарационного кредита" или предлагают поиск альтернативных мер

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Исход возможного голосования по вопросу одобрения "репарационного кредита" для Украины предсказать было невозможно, оно бы зависело от мнения колеблющихся стран. Об этом ТАСС рассказал научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.

"На данный момент однозначно поддерживают инициативу "репарационного кредита" 12 стран ЕС, 7 стран не согласны или предлагают поиск альтернативных мер, еще 8 не заняли однозначной позиции, - сказал Черновол. - При этом, по регламенту ЕС, для принятия решения нужно 15 голосов "за". То есть, если из 8 неопределившихся хотя бы 3 решат проголосовать за предоставление, репарационный кредит будет предоставлен".

Для одобрения предложения о предоставлении "репарационного кредита" необходимо было заручиться поддержкой квалифицированного большинства в ЕС - его должны были поддержать как минимум 15 стран из 27. "В число не определившихся стран входят, например, Австрия, Люксембург, Румыния, Словения", - отметил эксперт.

Ожидалось, что обсуждение предложенного Еврокомиссией "репарационного кредита" состоится на саммите Евросоюза 18-19 декабря в Брюсселе, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что вопрос снят с повестки заседания.

Против экспроприации €210 млрд выступала Бельгия, на территории которой находится депозитарий Euroclear, хранящий основную массу российских активов - €185 млрд. Правительство страны считает, что остальные страны ЕС должны разделить любые риски, с которыми может столкнуться королевство в случае выделения "репарационного кредита". Ее позицию публично поддержали Венгрия, Италия, Словакия, Чехия, Болгария и Мальта.