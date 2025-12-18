Отсрочка выхода на пенсию может увеличить ее сумму более чем вдвое

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что для этого нужно выйти на пенсию на 10 лет раньше срока

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россияне могут более чем вдвое увеличить размер страховой пенсии по старости, если отложат выход на нее на 10 лет. Как ранее рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в таком случае индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

"Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату - на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию", - сказала депутат.

Она пояснила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть - в 2,11 раза, при этом будут начисляться дополнительные баллы. Вместе с тем Бессараб отметила, что в период отсрочки гражданин будет получать только заработную плату и не будет получать пенсию.

"Когда наступает возраст выхода на пенсию, гражданин уведомлен [от Социального фонда] о том, что он может выйти на пенсию и начать получать ее, но, в принципе, он может принять другое решение, остаться работать и увеличить свои пенсионные накопления", - добавила она.

Страховая пенсия по старости - самый распространенный вид пенсий в России. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году, как ожидается, превысит 27 тыс. рублей. Также существуют страховые пенсии по инвалидности и по потере кормильца, а гражданам без права на страховую пенсию назначается социальная пенсия.