РЖД начали предварительные испытания стрелочного перевода для ВСМ

Инновационный стрелочный перевод позволит высокоскоростному поезду двигаться в прямом направлении со скоростью до 400 км/ч и в боковом - до 120 км/ч, отметили в холдинге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" начали предварительные испытания стрелочного перевода для высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщается в Telegram-канале холдинга.

Читайте также

Что известно о ВСМ Москва - Санкт-Петербург

"Опытный образец длиной 118 м (как футбольное поле) смонтирован на Муромском стрелочном заводе. Над созданием этого сложного узла работали более 60 предприятий страны", - говорится в сообщении.

Как отметили в РЖД, инновационный стрелочный перевод позволит высокоскоростному поезду двигаться в прямом направлении со скоростью до 400 км/ч и в боковом - до 120 км/ч, это в 1,5 раза быстрее применяемых сегодня устройств. "Более высокая допустимая скорость прохождения таких участков позволит сэкономить время в пути и снизить дискомфорт от торможения и набора скорости поезда", - подчеркнули в холдинге.

Во время прохождения испытаний специалисты проверят надежность конструкции, включая синхронизацию перемещения и запирания подвижных частей стрелочного перевода, а также проведут имитацию отказов его элементов и протестируют на восстановление работоспособности.

"Управление будет осуществляться аппаратно-программным комплексом, специально разработанным для новой стрелки. Он не только управляет движущимися элементами, но и ведет их непрерывную диагностику", - уточнили в РЖД.

Для ВСМ Москва - Санкт-Петербург в общей сложности потребуется 118 таких стрелочных переводов.