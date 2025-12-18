В России предложили ввести с 1 апреля обязательную маркировку электронных сигарет

Соответствующий проект постановления подготовил Минпромторг

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России предложил с 1 апреля 2026 года ввести обязательную маркировку электронных сигарет и других аналогичных электронных устройств для потребления никотина. Соответствующий проект постановления размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления предусматривает введение с 1 апреля 2026 г. обязательной маркировки сигарет электронных и аналогичных индивидуальных электрических испарительных устройств (многоразового использования), используемых для потребления никотинсодержащей продукции", - говорится в пояснительной записке к проекту.

С 1 апреля 2026 года участники оборота отдельных видов устройств для потребления никотинсодержащей продукции должны подать заявление о их регистрации в информационной системе мониторинга. С этого дня участники оборота таких устройств уже могут маркировать продукцию. Ввод в оборот устройств для потребления никотина без нанесения на них маркировки и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке продукции допускается до 1 июня 2026 года.

Сейчас устройства потребления никотина включены в четвертый этап эксперимента по маркировке, который проходит с 14 июля 2025 года по 28 февраля 2026 года. В пояснительной записке отмечается, что введение маркировки на данную товарную номенклатуру "отвечает задаче легализации табачного рынка и обеспечения комплексного подхода к повышению уровня контроля государства за производством и оборотом данного сегмента товаров".