Аксенов: заход крупных нефтекомпаний в Крым повысил бы обеспеченность топливом

Глава региона отметил, что на полуостров уже зашли многие крупные сервисы

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Приход на Крымский полуостров крупных нефтяных компаний позволил бы повысить уровень обеспеченности топливом в Республике Крым, сказал глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

"Не хватает вертикально интегрированных нефтяных компаний. Если бы нефтяники крупные были, то мы по топливу были бы чуть лучше обеспечены, особенно в таких критических ситуациях", - сказал он. Аксенов отметил, что на полуостров уже зашли многие крупные сервисы, важнейшие из которых - Сбербанк и ВТБ, что позволило крымчанам получить доступ к 90% российских продуктов.

Осенью 2025 года власти нескольких регионов РФ сообщили о проблемах с наличием бензина. В частности, власти Республики Крым временно вводили ограничение на выдачу бензина в одни руки в сутки на АЗС. Аксенов после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым сообщил о том, что власти Крыма и Севастополя и операторы заправочных станций сформулируют предложения по решению проблемы с поставками бензина, после чего они будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.