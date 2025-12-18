Канцлер Австрии: сомнения Бельгии по отъему активов РФ надо воспринимать всерьез
БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Нежелание некоторых стран ЕС, в том числе Бельгии, одобрять предложение Еврокомиссии по фактическому отъему суверенных активов РФ следует воспринимать всерьез. Такое мнение выразил канцлер Австрии Кристиан Штокер перед началом сессии Совета ЕС в Брюсселе.
"Положение дел таково, что разработано соответствующее предложение Еврокомиссии. <...> Я всегда говорил, что подобные действия должны совершаться на правовой основе. По информации, которой я располагаю, эта основа есть. Однако, разумеется, присутствуют сомнения со стороны стран - членов ЕС, особенно Бельгии, которая будет особенно затронута, поскольку штаб-квартира Euroclear находится именно там. Эти сомнения необходимо воспринимать серьезно", - сказал он.
Канцлер пояснил, что выступает против навязывания Бельгии подобного решения, однако надеется на достижение некого соглашения по российским замороженным активам со стороны стран ЕС, "чтобы обеспечить финансирование Украины и усилить давление на Россию".