Канцлер Австрии: сомнения Бельгии по отъему активов РФ надо воспринимать всерьез

Кристиан Штокер при этом заявил, что надеется на достижение некого соглашения по российским замороженным активам со стороны стран ЕС, "чтобы обеспечить финансирование Украины и усилить давление на Россию"

Редакция сайта ТАСС

Канцлер Австрии Кристиан Штокер © AP Photo/ Darko Vojinovic

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Нежелание некоторых стран ЕС, в том числе Бельгии, одобрять предложение Еврокомиссии по фактическому отъему суверенных активов РФ следует воспринимать всерьез. Такое мнение выразил канцлер Австрии Кристиан Штокер перед началом сессии Совета ЕС в Брюсселе.

Читайте также

Саммит ЕС по активам РФ. Брюссель ищет способ финансирования Украины

"Положение дел таково, что разработано соответствующее предложение Еврокомиссии. <...> Я всегда говорил, что подобные действия должны совершаться на правовой основе. По информации, которой я располагаю, эта основа есть. Однако, разумеется, присутствуют сомнения со стороны стран - членов ЕС, особенно Бельгии, которая будет особенно затронута, поскольку штаб-квартира Euroclear находится именно там. Эти сомнения необходимо воспринимать серьезно", - сказал он.

Канцлер пояснил, что выступает против навязывания Бельгии подобного решения, однако надеется на достижение некого соглашения по российским замороженным активам со стороны стран ЕС, "чтобы обеспечить финансирование Украины и усилить давление на Россию".