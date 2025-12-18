Макрон выступил против подписания торговой сделки с MERCOSUR в ее нынешнем виде

Париж намерен добиваться переноса сроков заключения договора, отметил французский президент

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Франция не будет подписывать договор о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) в нынешнем виде, пока не будут окончательно согласованы гарантии для различных сельскохозяйственных отраслей, и намерена добиваться переноса сроков заключения сделки. Об этом заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Что касается MERCOSUR, то условий пока нет, и это соглашение не может быть подписано", - сказал Макрон.

В ответ на вопрос журналиста о том, как это сочетается с его же собственным заявлением, сделанным ранее во время визита в Бразилию, о том, что он положительно оценивает перспективы соглашения, Макрон подчеркнул, что он тогда, как и сейчас, выступал за согласование "гарантийных оговорок" для ряда сельскохозяйственных отраслей. "Если рынки дестабилизируются, мы должны быть в состоянии остановить процесс. Еврокомиссия внесла предложение, Европарламент его доработал, и вчера снова состоялись обсуждения. Но они еще не закончены, еще не было даже голосования, к тому же они не согласованы со странами MERCOSUR, - подчеркнул он.

"В этом заключается моя цель, - добавил он, отвечая на вопрос о том, будет ли Франция добиваться переноса сроков подписания соглашения. - Мы не готовы подписывать и настаиваем на том, чтобы работа над документом была продолжена".

Евроквартал, где проходит саммит ЕС, полностью блокирован спецподразделениями полиции, выставлены заграждения из колючей проволоки и водометы на фоне массовой демонстрации европейских фермеров. Как убедился корреспондент ТАСС, тысячи фермеров на тракторах прибыли в Брюссель на протесты против ослабления поддержки европейского аграрного производства и соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). Полиция Брюсселя сообщила, что число тракторов оценивается в 4-5 тыс.

Ранее бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что страны MERCOSUR и ЕС подпишут соглашение о свободной торговле 20 декабря на саммите в Бразилии. Как отмечает агентство AFP, прежде чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишет документ, Брюсселю необходимо до 19 декабря получить согласие стран ЕС. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против сделки выступают аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.