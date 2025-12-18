Статья
Задержка саммита и горящие покрышки. Фермеры вышли на протесты в Брюсселе
13:44
Фермеры пригнали тысячи тракторов в Евроквартал Брюсселя к началу саммита ЕС на протесты против ослабления поддержки европейского аграрного производства и соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка (Mercado Comun del Sur; MERCOSUR).
Организаторами акции выступили Федерация молодых фермеров ЕС (FJA) и до 40 национальных ассоциаций аграриев. Они обещали собрать к концу дня в столице Бельгии 8 тыс. тракторов и 50 тыс. участников со всего Евросоюза.
ТАСС собрал главное вокруг ситуации в городе.
Протесты фермеров
- Протестующие фермеры на тракторе попытались протаранить полицейские заграждения по дороге в Евроквартал Брюсселя.
- Трактор смог лишь сдвинуть блоки с колючей проволокой, выставленные полицией.
- Полицейские отошли за баррикаду, в ответ распылили слезоточивый газ и окатили машину из водомета.
- Правоохранительные органы Брюсселя сообщили, что число тракторов оценивается в 4-5 тыс.
- Участники акции обвинили Еврокомиссию во главе с Урсулой фон дер Ляйен в убийстве сельского хозяйства Европы.
- На транспарантах на тысячах тракторов написано: "Стоп MERCOSUR", "Умрет аграрий — умрешь и ты", "Европа для граждан", "Солидарность и общая аграрная политика ЕС".
- Про попытки ЕК экспроприировать активы России один из протестующих пошутил, что "даже российские деньги фон дер Ляйен хочет отдать Украине, а не гражданам Европы".
- Протестующие подожгли покрышки у здания Европарламента, над Еврокварталом поднимается черный дым и барражируют полицейские вертолеты.
- Полиция использовала гранаты со слезоточивым газом против протестующих.
Реакция властей
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна не будет подписывать договор о свободной торговле со странами MERCOSUR в нынешнем виде, пока не будут окончательно согласованы гарантии для различных сельскохозяйственных отраслей, и намерена добиваться переноса сроков заключения сделки.
- По информации Politico, лидеры ЕС остались недовольны задержкой саммита в Брюсселе. Отмечается, что задержка произошла из-за встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты с ассоциацией фермеров. Участникам саммита пришлось примерно час ждать начала мероприятия.