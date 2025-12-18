Статья

Задержка саммита и горящие покрышки. Фермеры вышли на протесты в Брюсселе

Протестующие обещали собрать к концу дня в столице Бельгии 8 тыс. тракторов и 50 тыс. участников со всего Евросоюза

Фермеры пригнали тысячи тракторов в Евроквартал Брюсселя к началу саммита ЕС на протесты против ослабления поддержки европейского аграрного производства и соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка (Mercado Comun del Sur; MERCOSUR).

Организаторами акции выступили Федерация молодых фермеров ЕС (FJA) и до 40 национальных ассоциаций аграриев. Они обещали собрать к концу дня в столице Бельгии 8 тыс. тракторов и 50 тыс. участников со всего Евросоюза.

Протесты фермеров

Протестующие фермеры на тракторе попытались протаранить полицейские заграждения по дороге в Евроквартал Брюсселя.

Трактор смог лишь сдвинуть блоки с колючей проволокой, выставленные полицией.

Полицейские отошли за баррикаду, в ответ распылили слезоточивый газ и окатили машину из водомета.

Правоохранительные органы Брюсселя сообщили, что число тракторов оценивается в 4-5 тыс.

Участники акции обвинили Еврокомиссию во главе с Урсулой фон дер Ляйен в убийстве сельского хозяйства Европы.

На транспарантах на тысячах тракторов написано: "Стоп MERCOSUR", "Умрет аграрий — умрешь и ты", "Европа для граждан", "Солидарность и общая аграрная политика ЕС".

Про попытки ЕК экспроприировать активы России один из протестующих пошутил, что "даже российские деньги фон дер Ляйен хочет отдать Украине, а не гражданам Европы".

Протестующие подожгли покрышки у здания Европарламента, над Еврокварталом поднимается черный дым и барражируют полицейские вертолеты.

Полиция использовала гранаты со слезоточивым газом против протестующих.

Реакция властей