Против протестующих у здания Европарламента применили слезоточивый газ

Возникла паника, люди бегут с площади

© Денис Дубровин/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Полиция использовала гранаты со слезоточивым газом против протестующих у Европарламента в Брюсселе, возникла паника, люди бегут с площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Перед Европарламентом протестующие фермеры разожгли костры из покрышек. Полиция использовала гранатометы со слезоточивым газом против людей на площади и на прилегающих улицах.

В общей сложности от момента, когда были разожжены костры, до начала действий полиции прошло около 40 минут.

Полиция избегает прямых столкновений с протестующими, используя слезоточивый газ. В Евроквартал Брюсселя полиция также привезла и уже использовала несколько раз в течение дня несколько водометов.

В целом, все события происходили почти в 500 м от резиденции Евросовета, где проходит саммит ЕС. Едва ли там были слышны гудки пригнанных фермерами тракторов и крики протестующих. Дым от покрышек и слезоточивый газ ветер также отогнал в противоположную от евролидеров сторону - в направлении "лагеря" фермеров на близлежащих улицах.

Фермеры обвиняют Еврокомиссию в "убийстве" аграрного сектора Европы за счет удушающих зеленых норм и соглашений о свободной торговле. По данным организаторов, в Брюсселе собрались несколько тысяч тракторов и порядка 40 тыс. аграриев со всего Евросоюза. Массовые акции протеста фермеров разрешены городскими властями и продлятся до конца дня.