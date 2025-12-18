Фермеры попытались прорваться в Евроквартал Брюсселя

Полиция отошла за баррикаду и в ответ распылила слезоточивый газ и окатила машину из водомета

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Протестующие фермеры на тракторе попытались протаранить полицейские заграждения по дороге в Евроквартал Брюсселя, где проходит саммит ЕС, передает корреспондент ТАСС с места событий. Попытка не увенчалась успехом, трактор смог лишь несколько сдвинуть блоки с колючей проволокой, выставленные полицией.

Стражи порядка из полицейского оцепления отошли за баррикаду и в ответ распылили слезоточивый газ и окатили машину из водомета.

В свою очередь в бельгийских соцсетях появилась информация о других непродолжительных столкновениях полиции с протестующими вокруг Евроквартала, это были небольшие инциденты. Европейские фермеры пригнали на улицы, ведущие в Евроквартал, тысячи тракторов в знак протеста против снижения в ЕС расходов на сельское хозяйство и против соглашения о свободной торговле с Латинской Америкой. Большинство протестующих ведут себя неагрессивно.