В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за дефицита газа

Режим чрезвычайного положения ввели на 30 дней

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения введен в экономике Приднестровья на 30 дней из-за ситуации с дефицитом газа, который при содействии России поставляется через Европу.

"Соответствующее постановление утвердил Верховный совет непризнанной республики на 1-м чрезвычайном заседании 1-й сессии 8-го созыва. На период действия ЧЭП (чрезвычайное экономическое положение - прим. ТАСС) указом устанавливается ряд чрезвычайных мер. Это в том числе установление приоритета на первоочередное финансирование мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении в Telegram-канале приднестровского парламента.

В нем правительству Приднестровья поручено разработать и утвердить план мероприятий, которые должны уменьшить риск для жизнедеятельности населения и государства, и организовать совместную работу с органами местного самоуправления по принятию иных мер, направленных на реализацию указа.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил на 30 дней вернуться к режиму чрезвычайного положения в экономике из-за сложностей с поставками газа, который при содействии России поставляется через Европу. Для обеспечения нужд населения здесь уже была ограничена подача газа ряду промышленных предприятий. СМИ Молдавии со ссылкой на источники в Службе информации и безопасности республики сообщили, что задержка платежей за газ вызвана заменой компании плательщика. По их данным, она должна пройти необходимые проверки, в том числе правоохранительных органов Молдавии. А пока Приднестровье обеспечивается газом из сформированных ранее запасов газотранспортной компании "Молдовагаз".

Поставки газа из России в Приднестровье остановились с января этого года после прекращения Украиной его транзита по своей территории. В то время как Кишинев переключился на энергоресурсы от европейских стран, в Приднестровье был введен режим ЧП, остановлены промышленные предприятия, действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Преодолеть критическую ситуацию удалось после вмешательства России, благодаря финансовой помощи которой газ поставляется компанией MET Gas and Energy Marketing AG и оплачивается через компанию JNX General Trading LLC из Дубая. Однако эти денежные переводы периодически задерживаются в европейских банках, что приводит к перебоям в поставках.

Подобный режим ЧП из-за дефицита газа действовал в Приднестровье с октября 2022 по апрель 2023 года, а также с декабря 2024 года по 31 августа 2025 года.