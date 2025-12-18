На Петербургской бирже заключили первую сделку по реализации серебра

Цена сделки составила 5,67 млн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. В ходе торгов 17 декабря на Петербургской бирже был реализован первый слиток серебра весом 29,516 кг, цена сделки составила 5,67 млн рублей (с НДС), говорится в сообщении торговой площадки.

Сделка совершена на условиях "франко-пункт назначения". В цену товара включена стоимость доставки до склада покупателя, в роли которого выступил Щелковский завод вторичных драгоценных металлов. Продавцом слитка стал Приокский завод цветных металлов, отмечает биржа.

Ранее в пресс-службе Петербургской биржи сообщали ТАСС, что серебро будет торговаться на бирже в секции "Металлы и сплавы".

Биржевые торги драгметаллами на Петербургской бирже были запущены 20 октября. В ходе первых торгов был реализован мерный слиток золота весом 1 кг.