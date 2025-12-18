Кабмин утвердил перечень направлений для бюджетных выплат в цифровых рублях

Минфин и Банк России продолжают работу по интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень расходов федерального бюджета, которые в 2025 году могут осуществляться с использованием цифрового рубля. Об этом говорится в материалах на сайте минфина России.

"В список вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, заработную плату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов государственной собственности", - говорится в сообщении.

Перечень разработан в рамках нового федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ", который предусматривает исполнение федерального бюджета с использованием счета цифрового рубля Казначейства России. При этом выплаты из бюджета в цифровых рублях будут проводиться только по желанию получателей.

Минфин и Банк России продолжают работу по интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс. С 1 января 2026 года применение цифрового рубля станет доступно для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям, а с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов, местных бюджетов и операций с внебюджетными фондами и получателями средств.