Аксаков не исключил снижения ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку полагает, что ставка может быть снижена до 15,5%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил прогноз о снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании Банка России. При этом он не исключил, что ставка может быть снижена не только до 16%, но и до 15,5%.

"Я думаю, что Центральный банк снизит ключевую ставку. Уверенно говорю, что на 0,5 процентного пункта, до 16%, но допускаю и более решительный шаг - до 15,5%", - заявил он в интервью ТАСС.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых.

