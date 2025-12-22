Интервью

Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку до 9% к концу следующего года

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков в интервью ТАСС рассказал о том, каких законодательных изменений ждать россиянам в 2026 году, подвел итоги уходящего года, а также дал прогноз по ключевым финансовым индикаторам страны

— Анатолий Геннадьевич, в этом году Банк России перенес массовое внедрение цифрового рубля. Может ли быть такое, что банки опять окажутся не готовы?

— Сужу по себе, поскольку я первый пользователь цифрового рубля: зарплату получил первым. Я не вижу никаких проблем в использовании цифрового рубля, по крайней мере через банковские приложения. Ведь это ничем не отличается от тех операций, которые я осуществлял при пользовании деньгами на банковском счете. Массовое внедрение QR-кода, которое с 1 сентября следующего года начнется уже в обязательном порядке, позволит использовать цифровой рубль более эффективно. Учитывая, что он в массовом порядке тоже с 1 сентября следующего года внедряется, можно сказать, что эти два события совпадают, и никаких проблем не будет. Считаю, что правильно приняли решение о едином QR-коде. Подавляющее число граждан уже освоили QR-коды для оплаты товаров и услуг, особенно молодежь, когда узнает, что можно бесплатно проводить разные финансовые операции, будут пользоваться QR-кодом очень активно.

— Еще были опасения по поводу того, что с выпуском цифрового рубля счета граждан будут полностью прозрачны. Действительно ли это так?

— Если вы используете цифровой рубль для оплаты товаров и услуг, то очевидно: тот, кто владеет информационной системой, видит, как движется ваш рубль, что вы оплачиваете. В этом плане прозрачность действительно возрастает. Но надо иметь в виду, что все финансовые операции в банковской системе тоже, в принципе, прозрачны.

Если говорить о финансировании разных проектов с использованием государственного рубля, бюджета, муниципального рубля, да любого проекта, то, имея такую прозрачность, можно защитить их от воровства. Чтобы таких злоупотреблений не было, в том числе предусматривается использование смарт-контракта. И мы рассчитываем, что бюджетные деньги меньше будут вороваться, в том числе благодаря использованию цифрового рубля и всей инфраструктуры, которая в этом задействована.

— То есть риск мошенничества в цифровом рубле будет гораздо ниже?

— Мы на это рассчитываем. Понятно, что цифровой рубль не постоянно будет находиться в информационной системе Центрального банка, он все равно будет превращаться в безналичные рубли и в наличные. Это происходит быстро. Но при движении в информационной системе ЦБ прозрачности больше. Если государственные деньги будут направлены на финансирование разных проектов, то виднее будет, как они более эффективно используются.

— Недавно вы говорили о том, что ваш комитет на данный момент входит в тройку лидеров по загруженности. Расскажите, какие законодательные инициативы комитет планирует рассматривать в первую очередь в следующем году?

— У нас в пакете сейчас около 100 законопроектов. Они направлены на разные направления, в том числе связанные с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА).

Например, мы рассматриваем сейчас возможность использования цифровых финансовых активов при реализации ипотечных проектов. Это обязательно пропишем в законе.

Естественно, занимаемся вопросами, связанными с защитой прав граждан. Новые инструменты, которые появляются на рынке, к сожалению, активно используются и преступниками. В том числе стремятся и ЦФА выпускать, чтобы ввести в заблуждение наших граждан. Более 80% денег наших граждан, к сожалению, уведено даже не напрямую, а граждане сами переводили средства преступникам под давлением. Здесь тоже принимаем законы, которые защищают средства граждан от таких действий недобросовестных лиц.

И естественно, мы принимаем решения, которые должны способствовать перетоку денег из банковской системы на рынок ценных бумаг, потому что он формирует базу для финансирования долгосрочных проектов, связанных со структурной перестройкой экономики.

— А как вы оцениваете готовность российского финансового законодательства к регулированию ЦФА, которые были выпущены частными компаниями в качестве средства платежа?

— У нас уже есть законодательство, которое позволяет выпускать ЦФА для привлечения денег. В то же время есть определенные ограничения, которые сдерживают развитие этого рынка. Рынок ЦФА уже превышает 1 трлн руб., даже 1,1 трлн руб. Но, по оценкам специалистов, он может резко увеличиться, если налоговое законодательство по ЦФА уравнять с налоговым законодательством по, например, облигациям. Мы уже приняли в трех чтениях законопроект, касающийся оборота [на рынке] ЦФА, аналогичного облигациям по содержанию. Мы считаем, что налогообложение облигаций и этих активов должно быть одинаковое. Сейчас подготовлена поправка, я даже надеюсь, что в этом году мы ее примем, но если не в этом, то в следующем. Минфин заверяет, что поскольку льготная поправка, то она будет действовать с 1 января. Если мы уравняем налогообложение, интерес к этим бумагам резко возрастет, и уже будет не 1,1 трлн, как сейчас, а, по некоторым оценкам, в следующем году уже 5 трлн, а в ближайшее время вполне возможно, что рынок вырастет до 10 трлн руб.

— А как вы считаете, МФО должны быть вовлечены в цифровые финансовые сервисы и по какому типу регулирования для них должен действовать цифровой режим?

— Они уже вовлечены, в принципе. Они могут выпускать цифровые активы, такого запрета нет. При этом микрофинансовые организации — очень рискованный рынок, и нужно побольше внимания им уделять, чтобы не было злоупотреблений. В принципе, все, на мой взгляд, должны участвовать в этом рынке, прежде всего те, кто имеет профессиональное образование.

Сейчас ограничение — 600 тыс. рублей по инвестированию в такие бумаги. Мы рассматриваем вариант увеличения суммы до 1 млн для физических лиц. А для микрофинансовых организаций простора больше.

— У меня еще вопрос по законодательным инициативам — ипотека для семей с детьми. Когда нам ждать, что будет дифференциация?

— Я думаю, в январе-феврале мы с этим определимся, Госдума примет закон. По крайней мере, те дискуссии, в которых я участвую, говорят о том, что противников не было.

— Интересно также поговорить про "эффект Долиной". Какие законодательные инициативы планируется внести, чтобы сократить риск мошенничества в ипотечной сфере?

— Эффект, конечно, подстегнул интерес. Фракция "Справедливая Россия" предложила вариант решения проблемы. Первое — это то, что должен быть период охлаждения, когда участники сделки принимают окончательное решение по плате и продаже квартиры. Далее, деньги должны быть на специальном депозите, то есть нельзя их куда-нибудь умыкнуть. И только после истечения периода охлаждения и всех сделочных действий деньги можно будет либо забрать продавцу квартиры, либо они вернутся тому, кто их перечислил, если решили квартиру не продавать.

— В этом году будет последнее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Какой ваш прогноз?

— Инфляция сейчас снижается, несмотря на то что инфляционные ожидания возросли в связи с повышением налогового бремени в следующем году: налог на добавленную стоимость (НДС) и другие налоговые решения. Я ожидал, что будет замедление инфляции. Слава богу, она падает, и динамика хорошая. Поэтому думаю, что Центральный банк снизит ключевую ставку. Уверенно говорю, что на 0,5%, до 16%, но допускаю и более решительный шаг — до 15,5%.

— А на первом заседании в следующем году, как вы думаете?

— Думаю, всплеск эмоций и решений, прежде всего связанных с увеличением НДС, спадет. Поскольку заседание будет в середине февраля, у Центрального банка будут все возможности еще раз снизить ключевую ставку. Более того, если нынешняя динамика снижения инфляции сохранится и инфляционные ожидания подспадут, то в феврале Центральный банк может решительно начать снижать ключевую ставку уже ниже 15%. По моим прогнозам, если Центральный банк и правительство удержат ту политику, которую они сейчас проводят, связанную с денежным предложением на рынке, с таким жестким регулированием этого процесса, то ключевая ставка снизится ниже 10%, до 9% к концу следующего года, вполне возможно, а инфляция будет близка к целевому показателю — 4–5%.