Определение ВС РФ по спору о квартире Долиной. Сделка признана действительной

Верховный Суд России опубликовал текст вынесенного определения по спору о недвижимости Ларисы Долиной.
ТАСС собрал основные пункты из документа.
- Сделка по продаже квартиры Долиной Полине Лурье не может быть признана недействительной, так как сторона покупателя не могла распознать, что продавец ее совершает в состоянии заблуждения.
- ВС РФ установил, что певица хотела продать квартиру и была готова к последствиям сделки.
- Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент продажи своей квартиры Долина находилась под влиянием психического расстройства, вызванного действиями мошенников.
- Мошенникам удалось убедить артистку продать свою квартиру и передать им деньги из-за особенностей ее образа мышления и черт ее личности. Они смогли внушить Долиной, что ее безопасность под угрозой, а в подобном состоянии жертва переживает фрустрацию и лишается возможности мыслить и действовать рационально. Долина "руководствовалась главным мотивом - вернуть себе чувство безопасности".
- Суды не установили недобросовестного поведения Лурье при заключении сделки.
- Данных психолого-психиатрической и политологической экспертиз недостаточно для установления всех обстоятельств состояния певицы в момент продажи квартиры. Артистка отказалась от прохождения дополнительной экспертизы в рамках гражданского судебного разбирательства.
- Долина должна была понимать юридические последствия продажи квартиры в силу своего жизненного опыта и знаний, полученных в ходе предпринимательской деятельности.