Постпред Олберг: все больше стран ВТО признают необходимость реформы организации

По его словам, в противном случае международный регулятор рискует "откатиться назад"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /ТАСС/. Все больше стран - участниц Всемирной торговой организации (ВТО) осознают невозможность сохранения статус-кво и необходимость реформирования организации. Об этом заявил координатор обсуждений реформы ВТО, постоянный представитель Норвегии при организации Петтер Олберг.

"Существует общее понимание того, что это место необходимо реформировать, мы должны что-то предпринять", - сказал он на брифинге по итогам заседания Генерального совета ВТО в штаб-квартире организации в Женеве.

По его мнению, это понимание "становится все более очевидным для все большего числа членов" организации, что "придает импульс дискуссии". "Думаю, что статус-кво не является альтернативой реформе, - пояснил он. - Поэтому либо мы меняемся, либо рискуем несколько откатиться назад".

Ранее генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила о необходимости реформировать механизмы работы международного регулятора, в частности, систему консенсуса, требующую единогласного одобрения всех членов для принятия решений. По ее словам, этот механизм серьезно замедляет процесс выработки решений.