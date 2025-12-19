Члены ВТО обсудят в марте судьбу режима наибольшего благоприятствования

Постпред Норвегии при организации Петтер Олберг подчеркнул, что этот вопрос "затрагивает саму суть ВТО"

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /ТАСС/. Страны Всемирной торговой организации (ВТО) проведут предметные дискуссии о базовом принципе организации - режиме наибольшего благоприятствования - на 14-й Министерской конференции ВТО (МС-14), которая пройдет в марте 2026 года в Камеруне. Об этом заявил координатор обсуждений реформы ВТО, постоянный представитель Норвегии при организации Петтер Олберг.

По его словам, с начала года США не только говорили, но и в реальности отказались следовать принципу режима наибольшего благоприятствования. Согласно этому принципу, если одна страна предоставляет торговое преимущество другой, то она должна предоставить его всем членам ВТО. По мнению постпреда Норвегии, большинство членов ВТО хотели бы сохранить этот принцип, но это "не означает, что его не нужно обсуждать".

"Нельзя сказать, что мы до сих вели углубленные дискуссии по этому вопросу [в ходе обсуждения реформирования организации]", - отметил он на брифинге по итогам заседания Генерального совета ВТО в штаб-квартире организации в Женеве. Олберг подчеркнул, что этот вопрос "затрагивает саму суть ВТО". "Поэтому мы планируем провести обсуждение на уровне министров", - добавил постпред.

Ранее газета Financial Times сообщила, что представители США направили в ВТО меморандум, в котором объявили о завершении эпохи отношений между торговыми партнерами на основе базового для организации режима наибольшего благоприятствования. Американская сторона также посчитала, что ВТО следует считать нежизнеспособным форумом для переговоров, если у его членов нет возможности заключать многосторонние соглашения в рамках организации.

Ранее генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила о необходимости реформировать механизмы работы международного регулятора, в частности систему консенсуса, требующую единогласного одобрения всех членов для принятия решений. По ее словам, этот механизм серьезно замедляет процесс выработки решений.

Министерская конференция - высший руководящий орган ВТО. Обычно такие форумы проводятся раз в два года. MC-13 состоялась в Абу-Даби в конце февраля 2024 года. Согласно решению Генерального совета, MC-14 пройдет с 26 по 29 марта 2026 года в Яунде.