Госсовет: борьба с опустыниванием позволит ввести в оборот поврежденные земли

Как уточнил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" Владимир Владимиров, всего предполагается вернуть 1/5 часть земель, подвергшихся деградации

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Реализация мер по борьбе с опустыниванием позволит вернуть в сельскохозяйственный оборот пятую часть земель, подвергшихся деградации. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ставрополья, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" Владимир Владимиров.

"Программа мелиорации очень сильно поможет, это важнейший вопрос на сегодняшний день. Программа сохранения лесополос или лесозащитных насаждений тоже отдельный вопрос. Она сложная, это и питомники, и постановка на учет. Программа раскорчевки к центральной России относится. Механизмы и инструментарии есть, финансовое насыщение позволит достичь результатов. Рассматриваем чтобы хотя бы пятую часть этих земель ввести в сельхозтоварооборот", - сказал он.

Меры по борьбе с опустыниванием земель в регионах РФ могут быть включены в нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Его целью является повышение технологической обеспеченности продбезопасности для создания условий устойчивого роста производства. Достигнутый уровень технологической независимости в сфере продовольственной безопасности к 2030 году должен составить 66,7%.

Ранее на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин отметил, что эффективной мерой с опустыниванием земель может стать разработка региональных программ с учетом особенностей каждого субъекта. По его словам, процесс опустынивания земель на сегодняшний день в той или иной степени присутствует в 28 субъектах РФ. Общая площадь земель, подверженных этому процессу, составляет более 80 млн га.