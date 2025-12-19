Фон дер Ляйен назвала условие разблокирования активов России

Для этого теперь нужно специальное решение саммита ЕС, заявила глава Еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Разблокирование замороженных в ЕС суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство стран ЕС на саммите Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Раньше активы РФ в ЕС могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить это решение [о замораживании]. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС", - сказала фон дер Ляйен.

Квалифицированное большинство в ЕС подразумевает, что "за" должны проголосовать 60% стран ЕС (16 из 27), где проживает более 55% населения Евросоюза.