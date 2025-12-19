"Агроэкспорт": экспорт российской икры в январе - ноябре вырос на 38%

Показатель составил более $14 млн

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия в январе - ноябре 2025 года увеличила экспорт готовой красной и черной икры на 38% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более $14 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 250 тонн готовой красной и черной икры на сумму более 14 млн долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 38% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.

В том числе поставки икры лососевых (красной) за этот период составили около $13 млн, икры осетровых (черной) - более $1 млн.

Также сообщается, что в топ-3 стран-импортеров икры из России в денежном выражении входят Казахстан, Япония и Белоруссия.

В "Агроэкспорте" отметили, что Россия в 2025 году экспортировала в Японию рекордный объем икры за всю историю наблюдений - около 60 тонн на сумму более $2,4 млн. Ранее максимум в стоимостном выражении наблюдался в 2022 году (около $260 тыс.).