ЦБ попросил закрыть процесс по иску к Euroclear

Далее решение по делу будет проходить на усмотрение судьи
Редакция сайта ТАСС
08:16

Здание Центрального банка РФ

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России обратился в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством о рассмотрении дела в отношении европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Арбитражного суда.

"Центральный Банк России подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, далее на усмотрение судьи", - говорится в сообщении. 

Россия