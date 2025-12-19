ЦБ попросил закрыть процесс по иску к Euroclear

Далее решение по делу будет проходить на усмотрение судьи

Редакция сайта ТАСС

Здание Центрального банка РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России обратился в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством о рассмотрении дела в отношении европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Арбитражного суда.

Читайте также

ЦБ против Euroclear. Ответ Банка России на незаконные действия депозитария

"Центральный Банк России подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, далее на усмотрение судьи", - говорится в сообщении.