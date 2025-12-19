Рынок акций РФ ускорил рост после начала прямой линии с Путиным

Индексы растут более чем на 1%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций ускорил рост в ходе торгов на Московской бирже на фоне начала "Итогов года с Владимиром Путиным", свидетельствуют данные торговой площадки.

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

По данным на 12:00 мск, перед началом программы индексы Мосбиржи и РТС росли на 1,12%, до 2 783,67 и 1 095,85 пункта соответственно.

К 12:14 мск после старта мероприятия индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 784,91 пункта (+1,16%), индекс РТС также рос на 1,16% и составил 1 096,22 пункта.