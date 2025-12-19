Путин: рост ВВП России в 2025 году составил 1%

За три года этот показатель достиг 9,7%, сообщил президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 году составил 1%, а за три года - 9,7%, что намного выше, чем в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Что у нас произошло в экономике за прошедший год. Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост - 9,7%. В это же время рост в еврозоне был 3,1%", - указал российский лидер.