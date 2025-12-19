Путин: в целом проблему инфляции в России удается решать

К концу года показатель может составить 5,7-5,8%, сообщил президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Проблему инфляции в России получается решать, к концу года показатель может стать ниже 6% - порядка 5,7-5,8%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Что касается темпов роста экономики в этом году - это осознанные действия со стороны правительства и Центрального банка, и всего руководства страны, связанные с таргетированием инфляции. И нужно отметить, что в целом эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%. Но судя по всему к концу года она будет ниже 6% - 5,7-5,8%. Но снижение темпов экономического роста - это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей", - сказал президент.

Ранее, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!" глава государства заявил, что к концу 2025 году стоит задача зафиксировать уровень инфляции в стране в диапазоне 6%.

В начале декабря советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов говорил, что экономика РФ прошла значительную часть пути к ценовой стабильности, спрос охлаждается, переходя в соответствие с производственными возможностями, и, соответственно, замедляется инфляция.