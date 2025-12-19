Путин заявил о сохранении хороших темпов повышения реальных зарплат

За год они выросли на 4,5%, отметил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил о сохранении хороших темпов повышения реальной заработной платы в стране.

"Нам удается сохранять хороший темп повышения реальной заработной платы. Они не такие большие, как в прошлом году, но все-таки, на мой взгляд, хорошие. Реальная заработная плата, то есть за вычетом инфляции, ее рост составит 4,5%", - сказал Путин.

В то же время, по его словам, за этот же период времени рост производительности труда "будет скромным", всего 1,1%. "Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда", - подчеркнул президент.