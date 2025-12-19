Путин: уровень безработицы в России составил 2,2%

Глава государства напомнил, что показатель в 2024 году находился на историческом минимуме - 2,5%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы, который и так был рекордным, стал еще ниже - 2,2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Уровень безработицы в прошлом году, мы говорили, находился на исторически минимальном уровне - был 2,5%. В этом году он стал еще ниже - 2,2%", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что это очень хорошие показатели.