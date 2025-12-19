ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнесИтоги года с Владимиром Путиным

Путин: уровень безработицы в России составил 2,2%

Глава государства напомнил, что показатель в 2024 году находился на историческом минимуме - 2,5%
Редакция сайта ТАСС
09:36
обновлено 09:47
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы, который и так был рекордным, стал еще ниже - 2,2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Я с народом России". О чем Путин говорил на больших пресс-конференциях

"Уровень безработицы в прошлом году, мы говорили, находился на исторически минимальном уровне - был 2,5%. В этом году он стал еще ниже - 2,2%", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что это очень хорошие показатели. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия