Путин: дефицит бюджета России будет снижаться до 1,5%

Это хороший показатель с учетом низкого госдолга, отметил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ в этом году составит 2,6%. В 2026 году этот показатель снизится до 1,6%, а в ближайшую трехлетку не должен превысить 1,5%, что является хорошим показателем с учетом низкого госдолга страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Дефицит федерального бюджета 2,6%, но на следующий год мы исходим из того, что он будет уже 1,6%, а в трехлетку должен составить не больше 1,5%. Это хороший показатель, имея в виду, что государственный долг у нас остается очень низким, одним из самых низких среди развитых экономик. Мы вчера с коллегами подсчитали - 17,7%. В течение ближайшей трехлетки не должен подниматься свыше 20%", - сказал он.

Путин также заметил, что сейчас растут и международные резервы Центрального банка России. "2-3 дня назад они составляли $741,5 миллиарда, если считать в долларовом эквиваленте", - добавил он.