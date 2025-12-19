Путин заявил, что надо "отдать должное" кабмину за сбалансированный бюджет

По словам президента, правительство провело большую работу, чтобы добиться сбалансированности бюджета на уровне 2021 года

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство России провело большую работу, чтобы добиться сбалансированности бюджета на уровне 2021 года, надо отдать ему должное. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Нам удалось - и надо отдать должное правительству, они провели большую работу - удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года", - сказал глава государства.

Путин отметил, что это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны.