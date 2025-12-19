Путин назвал опасным государственное регулирование цен на продукты

В то же время президент отметил, что есть сферы, где такое регулирование необходимо, например по жизненно важным лекарствам

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос про стоимость рыбы назвал опасным регулирование государственными органами цен на продукты.

"Регулирование государством цен на рынке - сложная история и очень опасная. Потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенный план, так сразу пропадает товар. В условиях рыночной экономики это именно такой результат, как правило, получается", - сказал Путин на "Итогах года", отвечая на вопрос о том, когда цены на рыбу будут регулироваться государственными органами и станут доступными.

В то же время он отметил, что есть сферы, где такое регулирование необходимо, например по жизненно важным лекарствам. "Там есть планка, выше которой подниматься нельзя. Но вот для обычного товара это сложная история", - добавил он.