ЦБ отметил преобладание проинфляционных рисков

Банк России назвал значимым фактором неопределенности геополитическую напряженность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Читайте также

Пятое подряд снижение ключевой ставки и рост зарплат. Заявления ЦБ РФ

"Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля", - отмечается в документах.

Там также подчеркивается, что значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.